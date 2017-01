ROOMn 2016 s'installe au Grimaldi Forum Monaco

Après Deauville, ROOMn (organisé par DG Consultants) change de dimension et donne rendez-vous, pour sa 4ème édition, aux décideurs, directions IT, directions Innovation et directions générales, les 8, 9 et 10 mars 2016 à Monaco.

Cette année encore, ROOMn fera la part belle aux objets connectés au sein de son Pôle Innovation. La Rencontre d’affaires Mobilité et Digitale est une manifestation dédiée à la mobilité et à la transformation digitale des entreprises.



Créé en 2013, ROOMn a su s’imposer comme une plateforme d’affaires unique et l’événement stratégique du secteur. Il regroupera 800 décideurs et 70 partenaires autour de conférences, keynotes, tables rondes et ateliers.



>> www.roomn-event.com