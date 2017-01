Stan Wawrinka fait la promo du TGV Lyria

MARDI 9 FÉVRIER 2016

TGV Lyria et Stan Wawrinka ont célébré vendredi 5 février 2016 le premier set de leur partenariat. Après un voyage de seulement 2h55 entre Paris et Genève, le tenant du titre de Roland-Garros s’est livré à une série de matchs de mini ping-pong inédits, sous les regards du public venu assister à ce tournoi improvisé.