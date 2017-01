La campagne #ParisWeLoveYou accélère son déploiement

Ce collectif #ParisWeLoveYou, regroupant des entreprises privées, des acteurs de la vie civile et les pouvoirs publics a pour objectif de conforter l’attractivité de Paris dans la durée et de mobiliser toutes les énergies. À ce jour, plus de 34 000 hashtags #ParisWeLoveYou ont été postés et plus de 11 000 photos ont été diffusées sur la plateforme web participative www.parisweloveyou.fr.

Une nouvelle campagne imaginée par TBWA

#Parisweloveyou dévoile une nouvelle campagne imaginée par TBWA\Paris qui s’appuie sur le langage universel des « I Love ». Ce visuel est une déclaration de sentiments à la ville. Les icônes utilisées créent une grammaire symbolisant le caractère unique de l’état d’esprit et de la vie à Paris : l’intensité, la liberté, l’art de vivre, l’humour, l’amour...



Si vous aussi vous voulez rejoindre le collectif « les amoureux de paris » et démontrez votre attachement à Paris, il vous suffit :

1. D’ajouter votre photo de profil Facebook ou Twitter sur www.parisweloveyou.fr. vous retrouverez votre photo sur la statue du hashtag géant #ParisWeLoveYou qui sera dévoilé prochainement dans un lieu symbolique de Paris.

2. De poster chaque jour sur vos réseaux sociaux vos photos de vie à Paris avec le hashtag #ParisWeLoveYou