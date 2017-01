Global Exhibitions Day, Journée mondiale des foires et salons

À l’initiative de l’UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) basée à Paris et de l’IAEE (The International Association of Exhibitions and Events) basée à Dallas, le Global Exhibitions Day continue à fédérer les associations professionnelles et acteurs du secteur. Pour Sergey Alexeev, Président de l’UFI, et Julie Smith, Présidente de l’IAEE, « Il existe de nombreuses initiatives nationales et régionales, toutes très intéressantes, à l’égard des exposants, visiteurs, décideurs politiques et autres parties prenantes du secteur. Unir ces actions sous une même Journée mondiale renforcera les messages et démultipliera leur portée ».

La filière mondiale des foires et salons parle d’une seule et même voix

La campagne sera axée sur la valorisation des bénéfices des foires et salons pour les entreprises, et de leur rôle stratégique en termes de développement commercial, notamment à l’international, mais également d’innovation et de compétitivité.



Si le Global Exhibitions Day a vocation à grandir dans les années à venir, l’événement se veut avant tout mondial dès son lancement. Les leaders du secteur de tous les continents se sont d’ores et déjà engagés à y participer. Kai Hattendorf, Directeur général de l’UFI, et David Dubois, Président-Directeur Général de l’IAEE, sont « stupéfaits de l’engouement suscité par cette initiative ». « Alors que l’organisation progresse, nous invitons tous les acteurs du secteur à se mobiliser pour cette Journée ».



Liste des fédérations actuellement membres du groupe de travail : UFI (monde), AAXO et EXSA (Afrique du Sud), AEFI et CFI (Italie), AEO (Grande-Bretagne), AFE (Espagne), AUMA et FAMAB (Allemagne), CAEM (Canada), CEFA et CENTREX (Europe Centrale), EEIA (Union européenne), IAEE et SISO (États-Unis), IECA (Indonésie), IEIA (Inde), LECA (Liban), PCEI (Pologne), RUEF (Russie) et UNIMEV (France).



>> Informations pratiques en ligne sur le site d'UNIMEV.