Bordeaux Events remplit son carnet de commandes !

L'année 2016 s'annonce prometteuse pour Bordeaux Events, la nouvelle marque de Congrès et Expositions de Bordeaux, qui compte près de 220 manifestations inscrites à son calendrier dont 10 % internationales.

Deux nouveaux salons bordelais

Déjà à l'affiche, les 9e Internationaux Abilympics (30 000 visiteurs, 650 compétiteurs) qui occuperont au mois de mars la totalité du Parc des Expositions, en concomitance avec la finale régionale des Olympiades des Métiers. Bordeaux Events accueillera également, pour la première fois, la déclinaison en région du salon Autonomic Atlantique (80 000 visiteurs) autour du handicap, de la dépendance et de l'accessibilité, ainsi que le nouveau Salon Spa, Thalasso et Cures Thermales (3 000 visiteurs).



Parallèlement, une vingtaine de congrès et colloques médicaux (dont Écho Cardio Bordeaux 2016, 1 000 congressistes attendus) auront lieu au Palais des Congrès ou au Centre de Congrès Cité Mondiale.



