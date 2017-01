Traiteurs de France adhère à UNIMEV

Partenaire de l’Union Française des Métiers de l’Événement (UNIMEV) depuis de longues années, l’association Traiteurs de France, forte de 36 adhérents, a rejoint les 400 adhérents de l’UNIMEV, organisateurs et concepteurs d’événements, gestionnaires de sites, prestataires de services, et agences de communication événementielle.

Des convictions partagées

Ce sont avant tout des convictions et des chantiers communs qui rassemblent aujourd’hui ces deux organisations : le travail sur le gaspillage alimentaire, la promotion de la norme ISO 20121, la réflexion sur les événements du futur et les nouveaux modes de collaborations entre les acteurs d’une filière. Plus globalement il s’agira pour tous, de gagner en professionnalisme et en qualité, au bénéfice des clients et de la chaîne de valeur de l’industrie de l’événement.

« Je me félicite que Traiteurs de France — qui regroupe des adhérents connus pour leurs qualités — nous rejoigne, et qu’ainsi, la famille de l’événement s’élargisse. Les convictions que nous partageons et l’envie de collaborer nous permettront d’oeuvrer ensemble à l’amélioration de la filière qui a plus que jamais besoin de la mobilisation de toutes ses forces vives », a déclaré Thierry Hesse, Président d’UNIMEV.