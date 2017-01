Paolo Sari et Alain Passard : 4 mains pour un menu 4 étoiles

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme (8 mars 2016) et pour célébrer la saison 2016, Paolo Sari, Chef exécutif du Monte-Carlo Beach (SBM) et seul détenteur d’une étoile bio au Guide Michelin, invite Alain Passard, 3 étoiles Michelin, à se joindre à lui.

Paolo Sari chef 1 Etoile au Guide Michelin, restaurant

Elsa / Alain Passard chef 3 Etoiles au Guide Michelin,

restaurant Arpège

Amoureux et respectueux des produits naturels, les deux chefs oeuvreront à l’élaboration d’un menu 100 % bio.

L’art culinaire façon Riviera

Exaltant les goûts et saveurs tout en partageant les valeurs biologiques qui leur sont chères, ce menu à quatre mains, quatre étoiles !, respectera les convictions environnementales de chacun. Ce dîner aura lieu au restaurant Elsa — hommage à l’extravagante critique américaine Elsa Maxwell — du Monte-Carlo Beach, revisité par India Madhavi, et ancré au bord de la Grande Bleue dans un cadre relaxant fait de pins parasol et de cabanes de plage, style Années 30.



Menu 100% Bio à 250 € par personne Accord mets et vins (1 coupe de champagne, vins pour tous les plats).



