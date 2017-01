La convention RAJA organisée par l'agence Numéro 21

Une fresque digitale en point d’orgue

De nombreux sujets vidéo et une fresque digitale « We are logo » diffusés dans l’amphithéâtre Jean Théves sont venus étayer le long discours de la PDG, avec une Signature 2016 : « Think positive, be proactive ».



Au programme de la soirée festive : dîner de gala, studio de photomontage avec incrustation des portraits des invités en couverture de catalogues Raja, orchestre, plusieurs artistes de close up (magie, mentalisme, magie sur iPad) et un dance floor enflammé jusqu’au bout de la nuit !...