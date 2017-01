« Aix-les-Bains Riviera des Alpes », nouvelle marque territoriale

Après plus d’une année de travail et de réflexion menés entre les 4 Communautés de Communes (Chautagne, Pays d’Albens, Coeur des Bauges et Communauté d’Agglomération du lac du Bourget) et les Offices de Tourisme du territoire, constituant l’Entente Intercommunautaire du lac du Bourget et ses montagnes, une nouvelle marque touristique vient de voir le jour.

Patrimoine emblématique et art de vivre

Au-delà de la volonté des territoires de s’unir sous une bannière unique, cette nouvelle marque exprime la singularité de la destination en s’appuyant sur sa ville phare : Aix-les-Bains, au coeur d’un territoire d’eaux et de nature sauvage.

Découvrez la vidéo >> www.aixlesbains-rivieradesalpes.com