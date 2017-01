Le colloque « Il était une fois… » Tradition et Tourisme en Alsace

Forte de son expertise de plus de 20 ans de coordination de l’événement « Noël en Alsace », l’Agence d’Attractivité de l’Alsace (AAA) organise les 31 mars à Colmar et 1er avril 2016 à Ungersheim le colloque « Il était une fois… » Tradition et Tourisme.

Le colloque « Il était une fois… » Tradition et Tourisme est organisé avec le Réseau des Offices de Tourisme d’Alsace, et en partenariat avec l’agence Alsace Destination Tourisme, les 31 mars (à Colmar à l’AAA) et 1er avril 2016 (à Ungersheim à l’Ecomusée d’Alsace).

Au programme :

Deux jours de conférences, de tables rondes et de rencontres pour réfléchir aux politiques de mise en tourisme des traditions, en présence d’experts dont : Jean-Michel Tobelem, directeur de l'Institut d'étude Option Culture, Jean-François Zurawik, directeur des événements à la ville de Lyon, en charge de l'organisation de la Fête des Lumières.



Le colloque proposera notamment, via des retours d’expériences diverses, d’éch anger et de débattre sur « l’identification des éléments constituant une tradition », « de la mise en tourisme à la mise en désir des traditions », « la définition de ce qui mérite (ou pas) d’être mis en tourisme ».



>> Inscription en ligne sur www.iletaitunefois.alsace