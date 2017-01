Un voyage à Nantes à dos d’araignée

© Jean-Dominique Billaud / LVAN

Avec un poids de 2 tonnes, une hauteur de 4.5 m et une envergure de 7.5 m, l’araignée devient la « reine » de la Galerie des Machines de l’île. Elle cohabite avec le héron, les fourmis, la chenille et l’avion qui animent également la visite du site. Le public découvre l’araignée endormie dans son trou. Réveillée par les machinistes, elle embarque 3 visiteurs sur son abdomen. Reliée à un pont roulant, elle s’élève sur ses fils et se déplace au-dessus des spectateurs. Puis, l’animal redescend au sol, se déplace vers son nid et se rendort. Pendant la suspension et la marche, ses pattes sont en mouvement : c’est une véritable marionnette manipulée par les machinistes et les personnes embarquées.

Les Machines de l’île, ce sont 5 espaces privatisables

© Jean-Dominique Billaud Nautilus/LVAN

Sur ce site mêlant les univers de Jules Verne et de Léonard de Vinci, la galerie et quatre autres espaces sont privatisables :

► La Galerie offre une capacité d’accueil jusqu’à 220 personnes en cocktail apéritif.

► Les Nefs jusqu’à 3 000 personnes en cocktail debout.

► Le Carrousel des Mondes Marins, peuplé de 35 créatures sous-marines mobiles, reçoit jusqu’à 300 personnes debout.

► La Déferlante, salle attenante au Carrousel, permet d’organiser des réunions, dîners ou séminaires.

► Le voyage à bord du Grand Eléphant mécanique de 12 mètres : 50 personnes maximum.

www.levoyageanantes.fr

*source : Memento du tourisme 2015, DGE | 613 000 visiteurs payants en 2015 et le Carrousel des Mondes Marins a reçu le prix international de l’attraction la plus originale – THEA award 2014.

© Jean-Dominique Billaud - Nautilus / LVAN