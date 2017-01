Le Club MICE de Nantes Saint-Nazaire officiellement lancé

Fort de ses adhérents — une quarantaine à ce jour, pour un ticket d’entrée compris entre 500 et 1 000 € — ce nouveau Club régional devrait se réunir quatre à cinq fois par an, avec pour objectif principal d’offrir une meilleure lisibilité de l’offre territoriale en terme de réception d’événements professionnels tout en faisant la promotion de la destination Nantes et Saint-Nazaire au niveau national et international.

Promouvoir l’accueil de grandes manifestations

« Avec les réunions de travail thématiques par métier, la création d’un Club MICE est une étape indispensable à la structuration d’un Convention Bureau. Il permet d’explorer de nouvelles offres et de nouvelles idées pour servir le rayonnement de la destination », explique Lucie Suire, Responsable du Convention Bureau de Nantes Saint-Nazaire et animatrice de ce nouveau Club MICE.