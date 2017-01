Marcel Pro au service des entreprises

Marcel, plateforme made in France de réservation de VTC, a lancé “Marcel Pro”, une offre dédiée aux entreprises. Parce que les besoins d’une PME divergent de ceux d’une multinationale, ou parce que certaines entreprises se déplacent plus que d’autres, la société propose une offre sur mesure pour chacun d’entre eux.

Ainsi, chaque client bénéficie d’une ligne commerciale dédiée et d’un service client à l’écoute de ses besoins. Pour les professionnels qui effectuent des trajets récurrents, Marcel propose des forfaits avantageux et personnalisables, le tout avec une flexibilité totale de paiement. L’entreprise choisit de régler chaque course en carte bancaire ou en espèce, ou de privilégier un système de prélèvement mensuel. Le détail et reporting des courses effectuées par les employés de l’entreprise est par ailleurs automatique et accessible en temps réel depuis une interface dédiée, simple d’utilisation.

Le service et l’expérience

Le service Marcel Pro fonctionne sans frais d’abonnement ni frais de gestion. Pas de mauvaises surprises, Marcel communique des prix fixes connus dès la réservation et ne comportent aucun frais cachés (approche, supplément bagages, 4ème passager…). Par ailleurs, en appliquant le principe du yield management sur lequel repose la tarification, Marcel permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie. Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 dans toute l’Ile-de-France et prend automatiquement en compte les retards et changements éventuels de vols et trains, permettant ainsi aux clients de voyager en toute sérénité.

Quel que soit le mode de réservation, Marcel garantit également la disponibilité des chauffeurs affiliés à la plateforme. Ces derniers étant certifiés par un centre de formation agréé. Les coordonnées du chauffeur sont communiquées par SMS au voyageur vingt minutes avant chaque course et se fait à bord de berlines spacieuses et propres, avec des prestations haut de gamme à disposition des clients : internet, bouteille d’eau, journaux et magazines…



Plus de 1 000 entreprises utilisent déjà le service Marcel Pro pour leurs déplacements, parmi lesquelles : Club Med, RTL, Thomas Cook, Accor, Bureau Véritas…



>> www.marcel.cab