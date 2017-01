La montagne et le numérique à l'honneur en région PACA

Les 68 maires des stations de la Région PACA étaient récemment réunis à Montgenèvre, entre la vallée de la Clarée et le val de Suse, dans le département des Hautes-Alpes.

Le Président de la Région, Christian Estrosi, a confirmé qu’un budget de 17 millions par an serait consacré à la montagne. Par ailleurs, la région PACA a été retenue comme région lauréate pour le développement du numérique.

Un budget pour les 6 ans à venir

« Nous avons des stations prodigieuses mais qui ont besoin d'être soutenues pour la rénovation de leurs hébergements, le renouvellement des remontées mécaniques, l'enneigement de culture, la diversification des équipements été/hiver, et aussi sur la “Smart Mountain” », a précisé M. Estrosi. Le montant de 17 millions € de budget annuel pour les 6 années à venir doit permettre ce développement. Ces fonds viendront de la région PACA et de l'Union Européenne.



Concernant le développement du numérique, la Région PACA avait répondue à un appel à projet. Elle est aujourd'hui lauréate devant la Bretagne et recevra une aide complémentaire de l'État de 50 millions € sur les 3 ans à venir.