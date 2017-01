EFCDE, nouvelle école dédiée aux métiers de l’événementiel

Difficile de s'improviser organisateur d'événements. Comprendre les rouages de l’intégralité d’une manifestation, en prévoir les tenants et les aboutissants, proposer des solutions innovantes, anticiper les conséquences de telle ou telle problématique, mettre à exécution un projet solide et viable de A à Z, nécessite une expérience et de réelles connaissances du milieu.



Audrey Jennequin, formée directement sur le terrain par les professionnels eux-mêmes, toujours en exercice, et Anne-Claire Couillard, titulaire d’une licence en administration et gestion des entreprises, et créatrice en 2009 de sa propre agence B&G Agency, ont décidé d’unir leurs talents pour créer cette école.

L’événementiel, une somme de métiers imbriqués

L'événementiel attire, mais attise aussi nombre de bouleversements, de mutations, de transformations depuis ces dernières années. Dans ce milieu qui croît rapidement, les demandes de compétences s'élargissent et se font de plus en plus précises. En outre, il devient récurrent et indispensable pour les entreprises de recruter des profils polyvalents maîtrisant la transversalité du et des métiers de l'événementiel : scénographie, visuel merchandising, techniques rédactionnelles, informatique, juridique, etc. Cette nouvelle école dispensera donc des programmes de formation afin de répondre à la réalité d’un marché en mutation.



Au programme, sur 3 et 4 années : Bachelor et décorateur d’événements, spécialisations Scénographie événementielle, événementiel de Luxe, Tourisme d’Affaires et Culture, événementiel du Sport + une 5ème année : l’événementiel à l’international.



>> www.efcde.com