Deux nouveaux navires pour le Groupe Costa

* Voir légende

Cette annonce a été faite à Marghera, à l'occasion de la présentation du Holland America Line's ms Koningsdam, et fait partie des contrats signés par Carnival Corporation & plc avec Fincantieri pour construire cinq nouveaux navires d'ici 2020, finalisant ainsi le protocole d'accord annoncé en 2015.

Une flotte totale de 110 000 lits

Ces deux navires seront les 13ème et 14ème navires construits par le chantier italien pour le groupe, avec un investissement total de plus de 6 milliard d'euros ! Le Groupe Costa compte 7 nouveaux navires en commande, avec une capacité de 41 000 lits (3 navires pour la marque Aida ; 2 pour la marque italienne Costa Croisières et 2 pour Costa Asie), portant la capacité totale de sa flotte à 110 000 lits.



>> www.costacroisieres.fr

* En partant de la droite : Vincenzo Petrone, Chairman Fincantieri; Micky Arison, Chairman Carnival Corporation & plc; Arnold Donald, President and CEO Carnival Corporation & plc; Graziano Delrio, Italian Minister of Infrastructure and Tranport; Giuseppe Bono, CEO Fincantieri; Orlando Ashford, President Holland America Line; Michael Thamm, CEO Costa Group; Corrado Antonini, former Chairman Fincantieri; Stein Kruse, CEO Holland America Group; Neil Palomba, President Costa Cruises.