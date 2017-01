Les Canalous* dévoile un bateau d’un nouveau genre

Dotée de 6 cabines doubles couchettes et de 3 salles de bain, LaPéniche 1 500 pourra accueillir jusqu'à 12 personnes dans un cadre confortable et design selon les dernières tendances. Mesurant 15 mètres de long, elle allie le charme et la puissance de navigation d'une péniche à la mobilité d'un bateau, offrant ainsi un grand confort de découverte aux plaisanciers.



Ce nouveau type de bateau imaginé par le fleuron français du tourisme fluvial — fondé par la famille Carignant — conjugue le confort du bateau habitable et le charme de la péniche pour accueillir tribus ou petits groupes d’entreprise. Tout est d’ailleurs prévu pour réserver aux groupes corporates le meilleur accueil (transfert gare-base de départ, pot d’accueil, choix du traiteur, équipements à bord, activités incentives...).

100 % Made in France

LaPéniche 1 500, un modèle naviguant en eau douce et salée, sans permis, est entièrement construite en Bourgogne, à Digoin, avec un savoir-faire fruit de 35 années d'expériences.



Les clients privilégiés des Canalous sont nombreux à assister actuellement à la phase finale de sa fabrication. Ils en profitent également, avec l'arrivée des beaux jours, pour découvrir la base de location, les nouveaux modèles, et choisir leur bateau, à louer ou à acheter.

Un leader du marché

L’entreprise française poursuit en famille son développement de constructeur-loueur et vendeur de bateaux habitables. En effet, c’est en 2009 qu’Alfred Carignant, troisième génération, a rejoint l’équipe pour la diriger et assurer la relève.



Aujourd’hui, Les Canalous peuvent fièrement afficher leur réussite :

- 1er constructeur-loueur de bateaux habitables en France

- 35 années d’expérience

- 49 bases en France et en Europe (nouveautés 2016 : le Portugal et la Suède)

- 400 bateaux construits exclusivement par leurs soins

- 4 gammes différentes de confort et de prix.



Et, au delà des chiffres, un esprit spécial “Les Canalous” qui règne sur l’ensemble de leurs bases — ancrées dans les territoires — pour proposer un service complet aux plaisanciers curieux de se réunir pour visiter les atouts touristiques de nombreuses régions.



► www.canalous-plaisance.fr

* Parole de « Canalous » (nom ancien donné aux mariniers d’eau douce).