Se préparer à résoudre un conflit

Les conflits existent, et une vie sans conflits est impossible ! Nous devons donc apprendre à les résoudre plutôt qu'à les éviter. Mais avant de prendre l'initiative de gérer un conflit, préparons-nous sereinement en nous posant les bonnes questions. Avec qui suis-je vraiment en conflit ? Ai-je intérêt à résoudre ce conflit ? Comment gérer mon émotion et utiliser celle de l'autre de façon constructive ? Quelle posture adopter ? Comment exprimer ma colère de façon juste ? Que faire quand le conflit est résolu et qu'il reste la blessure ?

Trouver des clés de compréhension et d'action

Salarié, manager ou dirigeant, vous découvrirez dans le livre de Jean-François Thiriet (il a travaillé pour les Nations Unies, l’Unicef et de grandes entreprises) des clés de compréhension et d'action qui vous permettront de développer votre capacité à gérer positivement les conflits.



Par exemple, saviez-vous qu’il n’y a pas de conflit interpersonnel sans conflit intra personnel ? Ou qu’on ne gère jamais un conflit en face-à-face, mais à 90° !



Si les conflits en entreprise comportent des enjeux spécifiques, leur résolution dans la vie privée et au travail demande la même préparation mentale, émotionnelle, physique et verbale.



Ce livre est lisible de façon linéaire du début à la fin ou bien directement en allant au chapitre ou à la question qui vous travaille. Et, pratique, chaque chapitre se conclut par une synthèse intitulée “Avant de résoudre le conflit”. À l'appui d'outils pratiques utilisables au quotidien, l'auteur explique qu'il est possible de dénouer les situations même les plus difficiles pour mieux travailler ensemble. A lire absolument !...