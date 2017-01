Un nouveau « Cluster MICE » sur la Côte d'Azur

Le 12 avril dernier, une trentaine de décideurs privés et publics représentants des villes, des palais de congrès et des hôteliers ont été réunis sur l’initiative de David Lisnard, Président du CRT Côte d'Azur. Objectif : devenir les acteurs d'un tout nouveau « Cluster MICE » spécifique aux Alpes-Maritimes et au Var, coordonné et animé par le CRT Côte d'Azur.

Selon David Lisnard : « La Destination Côte d'Azur doit jouer collectif pour affirmer son leadership sur le marché du Tourisme d'Affaires international. La contribution des 1,8 millions de séjours professionnels accueillis chaque année génère une dépense totale de 1,2 milliards d'euros. Le tourisme d'affaires, est un secteur essentiel au développement touristique de la Côte d'Azur, qui dispose d'atouts et d'un savoir-faire incontestable avec 10 Palais des Congrès de Menton à Toulon, dont trois (Cannes, Nice et Monaco) disposant d'auditoriums de plus de 1 800 sièges, 500 salles de réunions en hôtels, ainsi que plus de 30 lieux événementiels. Chaque ville, prise individuellement est un acteur reconnu du secteur, mais ne dispose pas de la taille critique nécessaire à une forte visibilité internationale. Or, avec 854 établissements et 73 726 lits hôteliers, la Côte d'Azur propose une capacité hôtelière se situant à l'échelle des grands pôles du tourisme d'affaires européens, comme Vienne avec 439 établissements et 67 000 lits (deuxième ville de Congrès mondiale). Nos villes sont complémentaires et non en concurrence. Par une approche commerciale collaborative originale, sans générer de dépense de fonctionnement supplémentaire, je suis convaincu que nous pourrons accueillir ensemble en 2020, 200 000 séjours professionnels supplémentaires pour dépasser le cap des 2 millions de séjours, et faire entrer la Grande Côte d'Azur dans le Top 10 mondial des destinations accueillant le plus de Congrès internationaux. »

Des groupes de travail constitués

Quatre groupes de travail s'appuyant sur la synergie des compétences et l'engagement bénévole ont donc été mis en place pour faire gagner de nouveaux contrats à la destination, qui devra être en ordre de marche à l'hiver 2016 :



Positionnement de la Marque Côte d'Azur pour le Tourisme d'Affaires

Animateur : Stéphane Filone, B. Network.



Incubateur d'événements futurs et Club des Ambassadeurs

Animateurs : Denis Zanon, Directeur de l'Office du Tourisme et des Congrès Nice Côte d'Azur. Pierre-Louis Roucariès, Directeur du Palais des Congrès de Mandelieu-la-Napoule.



Soutien de la Côte d'Azur aux candidatures des villes

Animateur : Michel Tschann, Président du Syndicat des Hôteliers Nice Côte d'Azur.



Attractivité de la Côte d'Azur en terme d'incentives

Animateur : Richard Sanchis, Ekypage.