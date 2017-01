L’Exposition David Bowie & Friends à Brive...

David Bowie & Friends, c’est l’exposition inédite de Philippe Auliac programmée et organisée par la Médiathèque et la ville de Brive, du 10 mai au 25 juin 2016. Le photographe, originaire de Corrèze, dévoile des clichés signés par l’artiste lui-même.

Cette exposition itinérante est une mise en lumière d’instants de vie de David Bowie et des plus fameuses rock stars des Seventies. Philippe Auliac, fan de la première heure, et plus connu sous le nom de « Paparazzo du rock » a eu le privilège de devenir photographe attitré de la star mondialement connue.

Une expo itinérante

A travers ses photographies, le public des villes de Paris, Poitiers, Londres, Marseille… découvrira ces artistes pendant leurs concerts ou dans l’intimité.



A noté que Brive sera la seule ville du Sud Ouest à bénéficier de pièces uniques. Y seront présentés notamment les 25 premières pochettes originales de 33 tours de David Bowie, le premier disque de David Bowie réalisé à l’âge de 17 ans, en version courante et en version de promotion signée... Philippe Auliac a voulu rendre hommage à sa région natale en proposant des clichés encore jamais vus dans d’autres expositions sur David Bowie.



Seront également proposés, des concerts, des rencontres et conférences. Le Conservatoire de Brive reprendra même sur scène des titres emblématiques de la star anglaise, née le 8 janvier 1947 à Londres, dans le quartier de Brixton, et morte le 10 janvier 2016 à New York, à Manhattan. En point d’orgue, la rencontre de Philippe Auliac et du grand public le samedi 14 mai à 17h.



A noter : pour les passionnés, une offre spéciale est mise en place par l’Office de Tourisme de Brive au sein des hôtels de la ville. Grâce au code promo « Bowie », les clients pourront bénéficier d’une offre exclusive !



► La liste complète des objets exposés est disponible ici

► Site officiel : www.brive-tourisme.com