Skycenter : un nouveau pôle aéronautique à Strasbourg

Exploitée par la société Skycenter, Flight Adventures, partenaire de l’école de pilotage EATIS, dispose de trois simulateurs professionnels, de deux simulateurs d’avion de chasse et de deux avions monomoteur et bimoteur, chacun utilisé par l’école Eatis dans le cadre de la formation de pilotes professionnels.



Sur une surface totale de plus 500 m², ce centre unique propose aux entreprises une palette exhaustive et représentative de l’aviation.

Pour des incentives planants

Les simulateurs d’avion bimoteur Diamond DA42 et monomoteur Socata TB20, destinés aux pilotes professionnels et/ou privés, sont mis à la disposition des entreprises dans le cadre d’incentives, de sessions de simulation et/ou de vols d’initiation, dispensés par des pilotes professionnels disposant d’une qualification d’instructeur.



Dans un cadre ludique, tout en gardant un aspect réaliste, marque de fabrique du centre, le pôle aéronautique dispose également de simulateurs d’avions de chasse. Que vous soyez néophyte, passionné ou expert, les séances sont adaptées selon votre profil.



► Flight Adventures