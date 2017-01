Le CRT Nord-Pas de Calais lance son plan Digital

Comme l’a souligné Christian Berger, Directeur du Comité régional du Tourisme, lors de son lancement, ce plan part d’un double constat : « D’une part, la montée en puissance du m-tourisme dans les habitudes de consommation et de réservation des Français notamment. Selon le dernier baromètre Opodo, ceux-ci sont en effet 39 % (+7 sur un an) à utiliser tablettes et mobiles pour préparer leurs séjours ; D’autre part, ce plan vient prendre en compte le fait que les professionnels du tourisme ne sont désormais plus les seuls à informer et à renseigner les visiteurs sur une destination. En effet, nombre d’acteurs, et notamment en ligne — bloggeurs, influenceurs sur les réseaux sociaux — sont des prescripteurs clés de destination, avec lesquels il convient de travailler en partenariat étroit. Nord - Pas de Calais Tourisme a ainsi très largement mis l’accent sur le développement d’une stratégie digitale sur-mesure pour chacun des réseaux sociaux sur lequel il est présent - Facebook - Twitter - Instagram -, en travaillant de concert avec les communautés du territoire, et notamment les Instagramers de Lille et d’Arras, @IgersLille et @IgersArras. »



Le plan Horizon Digital 2016 met ainsi au coeur de sa démarche une double dynamique d’innovation : innovation avec les partenaires et innovation avec les influenceurs.

L’application Northern France Experience

L’un des outils phare de ce lancement est l’application mobile Northern France Experience, application inédite qui permet aux visiteurs à la fois de disposer et de réaliser en ligne, selon leurs préférences, leurs envies et le temps qu’ils ont devant eux, de circuits de visite sur tout le territoire.



L’application comporte en effet près d’une vingtaine de circuits sur tout le territoire du Nord-Pas de Calais, autour de différentes thématiques : mémoire, culture, découvertes des villes, loisirs... et de nombreuses villes (Arras, Lille, Béthune, Maubeuge, Saint-Omer, le Touquet, etc.).