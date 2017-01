Terra Lusitania : dernier né des réceptifs du réseau Terra Group

Basée à Lisbonne, l'agence Terra Lusitania opère le Portugal continental et l'archipel des Açores. A l'instar des 13 agences déjà existantes, Terra Lusitania base son expertise logistique sur une connaissance fine du territoire opéré.



L’agence organise des voyages sur mesure pour individuels ou groupes, des incentives, congrès, séminaires...

Quatorzième agence du réseau Terra Group

Fondé en 1998, le réseau Terra groupe est aujourd'hui présent sur 4 continents. En Amérique du sud, avec Terra Argentina (Argentine et Antarctique), Terra Bolivia (Bolivie),Terra Brazil (Brésil sud), Terra Caribea (Costa Rica, Panama, Nicaragua), Terra Chile (Chili et île de Pâques), Terra Colombia (Colombie), Terra Ecuador (Equateur et Galapagos), Terra Maya (Mexique, Honduras, Guatemala, Belize), Terra Nossa (Brésil nord), Terra Peru (Pérou). En Afrique avec Terra South Africa (Afrique du Sud, Mozambique, Botswana, Namibie). En Océanie avec Terra Australia (Océanie et Tasmanie). En Europe avec Terra España (Espagne et Canaries) et enfin, Terra Lusitania (Portugal et Açores).



