Une nouvelle marque globale LATAM

Marquant ainsi une étape importante de la fusion de LAN Airlines, TAM Airlines et de leurs filiales sous une même marque globale, LATAM, la compagnie a présenté un certain nombre d’autres changements qui seront visibles dès le mois de mai, dont de nouveaux uniformes, le nouveau design des comptoirs et la signalétique dans les aéroports, ainsi que d’un nouveau site internet commun : www.latam.com

Améliorer l’expérience voyage

« Dans les jours à venir, des avions arborant les nouvelles couleurs de LATAM prendront leur envol, ce qui représentera une étape historique pour le groupe aérien leader d’Amérique du Sud », a déclaré Enrique Cueto, PDG de LATAM Airlines Group. « Les changements seront progressifs avec pour objectif principal de simplifier et d’améliorer l’expérience de voyage de nos passagers ».

Le vol inaugural du premier avion LATAM, un Boeing 767 est parti de Rio de Janeiro le 1er mai dernier pour un vol spécial vers Genève afin de récupérer la torche olympique. L’appareil préparé spécialement pour l’occasion a effectuera son vol retour le 3 mai vers Brasilia, la ville départ du relais de la torche olympique de Rio 2016, qui passera à travers 300 villes brésiliennes.



Plus de 50 appareils recevront la nouvelle livrée LATAM d’ici fin 2016. Le processus sera finalisé sur l’intégralité de la flotte d’ici 2018.