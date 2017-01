JR sur la pyramide du Louvre

L’artiste JR exerce son art dans la plus grande galerie du monde, l’espace public ! Depuis une dizaine d’années, ses collages photographiques monumentaux apparaissent sur les murs des villes aux quatre coins de la planète.

« Le plus important, déclare-t-il, est l’endroit où je place mes photos et le sens qu’elles prennent en fonction du lieu. » Au Proche-Orient, dans les favelas de Rio, dans un bidonville au Kenya, à New York, au Havre ou à Shanghai, les oeuvres de JR ne laissent personne indifférent car elles nous scrutent au plus profond de nous-mêmes.

24 heures non stop d’anamorphose

Son mode d’intervention spectaculaire met en exergue la question de la création et du rôle des images à l’ère de leur globalisation et de leur multidiffusion, de la sphère intime à l’usage de masse. Invité par le plus grand musée du monde — qui est également le plus grand producteur de selfies ! — du 25 mai au 27 juin 2016, JR jettera son dévolu artistique sur la pyramide du Louvre, à Paris, pour lui faire subir une surprenante anamorphose.