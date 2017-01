Coézi fête son premier anniversaire

MARDI 17 MAI 2016

Ça fait un an que Coézi – Cohésion corporate – existe, et que Déborah, la plus petite mais pas par la taille (5 ans dans le commerce touristique) et Delphine, la plus grande mais pas par la taille (10 ans dans l’événement et le théâtre) proposent aux entreprises des soirées thématiques et des team-buidings destinés aux plus curieux, minutieux et/ou téméraires d’entre nous.