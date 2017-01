Paris : les grands congrès mieux accueillis

Avec 21 sites d’exposition et de congrès en Ile-de-France, cumulant plus de 744 000 m² d’infrastructures, la capitale de la France occupe toujours la première place mondiale pour l’accueil des congrès. Grâce à plus de 1 000 congrès accueillis en 2015, ce segment représente à lui seul 1,2 milliard de retombées économiques, soit une hausse de 7% par rapport à 2014.

Sept années après l’élaboration d’une première Charte d’accueil des grands congrès, Jean-François Martins, adjoint à la Maire Anne Hidalgo, Pierre Schapira, Président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), avec les responsables de 18 groupes hôteliers de Paris et sa région, de la CCIP et de l’UMIH, ont signé une version renouvelée de cette Charte version 2009, en prise avec les nouvelles problématiques rencontrées par le secteur.

L’union fait la force

Cette nouvelle Charte vise à assurer un meilleur accompagnement par ses signataires des associations et organisations désireuses d’organiser des congrès : meilleure gestion des réservations de nuitées hôtelières, plus grande prévisibilité des conditions de vente, mise en relation simplifiée avec les prestataires, garantie dans le suivi technique, aide dans la valorisation des événements auprès des publics parisiens...



Axe important de la stratégie d’attractivité de la Ville de Paris pour faire face à la concurrence des autres capitales, cette entente renouvelée devrait donc permettre d’améliorer sensiblement l’accueil des congrès et congressistes, dont le nombre ne cesse d’augmenter : + 2,9% en 2015 pour les congrès et + 9,6% pour les congressistes.