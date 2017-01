EURO 2016 : la France prête à accueillir les touristes du monde entier !

À l’occasion de la phase finale de l’UEFA EURO 2016, aura lieu du 10 juin au 10 juillet 2016, la France va accueillir plus de 1,5 million de visiteurs venus du monde entier. Une opportunité unique de valoriser les atouts touristiques de la destination et son sens de l’accueil !...

Imaginée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Atout France, le comité des villes hôtes, CCI France et la DGE, la campagne « Welcome to… » sera déployée début juin dans les 7 villes hôtes participants à l’opération : Paris / Lille Métropole / Lyon / Nice / Bordeaux Métropole / Toulouse / Saint-Denis.

Des affiches visibles chez plus de 31 000 commerçants au sein des villes hôtes

Enjeu majeur en termes d’attractivité et de rayonnement de la France à l’international, l’UEFA EURO 2016 constitue une véritable opportunité de générer des flux touristiques et d’attirer de nouvelles clientèles sur les destinations d’accueil du tournoi, à condition de bien se préparer. La campagne « Welcome to… » a ainsi été imaginée afin de témoigner aux touristes tout le plaisir que les Français ont à les recevoir.



Proposer un accueil de qualité, montrer son savoir faire en matière d’hospitalité, créer de la sympathie en s’adressant aux supporters présents... Voilà qui ne devrait pas poser de problème à la majorité de nos concitoyens !...