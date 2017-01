HBE, le tourisme d’affaires façon bretonne

Haute Bretagne Événements (HBE) est une référence de la filière tourisme d’affaires dans le département de l’Ille-et-Vilaine. Avec une attractivité économique et touristique importante et sa métropole influente (Rennes), la Haute-Bretagne s’avère attrayante pour les entreprises.

L’arrivée en 2017 de la ligne à grande vitesse qui reliera Rennes à Paris en 1h27 et rapprochera Saint-Malo de la capitale en 2h15 améliorera considérablement l’accès à ce territoire aujourd’hui un peu enclavé. Par ailleurs, un centre des congrès situé en plein coeur de Rennes (fin 2018), ne fait que conforter la Haute-Bretagne comme destination tournée vers le tourisme d’affaires.

Nouvel élan économique pour la Haute-Bretagne

Créée en 2005 avec le soutien du Comité Départemental du Tourisme de Haute-Bretagne, l’association Haute Bretagne Événements et ses adhérents — centres des congrès, parcs des expositions, hôtels avec salles de séminaires, lieux de prestige, agences réceptives et événementielles, traiteurs, compagnie maritime, prestataires de services — sont des professionnels de l’événementiel fédérés autour d’une ambition commune : valoriser le métier au coeur de la destination Haute-Bretagne tout en apportant une qualité d’accueil et de service visant l’excellence.



La connaissance de l’ensemble des acteurs du département permet à l’équipe de Haute Bretagne Événements de répondre avec expertise et pertinence aux demandes les plus exigeantes. HBE constitue ainsi une porte d’entrée intéressante pour les organisateurs d’événements qui méconnaissent l’offre et qui cherchent des lieux et/ou des prestataires de référence.