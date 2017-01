Bol d'Air Line, la tyrolienne à virages

Photo Jean-Charles Olé - Vosges Matin

Débarquée d’Australie, la "Bol d'Air Line", dernier cri en matière de tyrolienne, devrait ravir les aventuriers français et étrangers. Embarquez pour des virolos à tire larigot ! À travers cette nouvelle attraction, Bol d’Air vous offre des loops, des drops, des grandes courbes plongeant vers le sol, des virages à 360°, et même le premier 720° au monde !



Sur un parcours de 800 mètres, avec un dénivelé de 50 mètres, vous flotterez dans les airs pendant près de 3 minutes pour une expérience intense et en harmonie avec la nature. Cette toute dernière génération de tyrolienne procure des sensations dignes des Grand 8 ou Montagnes Russes. La vitesse n’est plus le seul critère. Désormais, les aventuriers devront défier les lois de la gravité, flirter avec les « G », slalomer entre les arbres, et plonger dans le vide en s’enroulant autour des arbres. Un véritable Roller Coaster nature qui s’adresse à tous. Le système permet un flux important de visiteurs, jusqu’à 30 personnes par heure, soit plus de 200 par jour. Au total, Bol d’Air attend plus de 10 000 personnes par an !





Une innovation française venue d’Australie

Cette tyrolienne à sensations fortes a été créée par la société Ecoline, dirigée par des Français installés depuis 17 ans en Australie. Après 4 ans de R&D, ce système ingénieux a été breveté, en 2014, sous le nom de « Tyrolienne EcoZip ». L’attraction a reçu de nombreux prix : au niveau touristique en Australie et le prix de l’innovation 2015 du Syndicat National des Exploitants de Parcs Aventures (SNEPA). Cinq lignes dans le monde sont prévues à la construction en 2016. La société créatrice Ecoline mise ensuite sur un développement de 15 machines par an, dans le monde. Bol d’Air devance les plus grands parcs d’attraction en installant la deuxième ligne au monde sur son site cet été. Elle s’inscrit également comme la première en Europe à proposer ce type de tyrolienne. A noter que l’accès s’effectue via un sentier découverte pédagogique au coeur de la forêt vosgienne.



► www.bol-d-air.fr