Une meilleure qualité de vie au travail avec ADP

Un salarié connecté sur trois souffrirait de stress numérique. Alors qui sera en charge de garantir le droit à la déconnexion ? Le DRH ? Le manager ? La loi ?

Chief Happiness Officer

Une récente étude d’ADP The Evolution of work nous apprend qu'il y a aussi du positif. Par exemple, la moitié des Français pensent qu'ils pourront se former et travailler à tout moment et partout dans le monde grâce à la technologie. On voit d'ailleurs certaines entreprises prendre le problème à bras le corps en nommant des Chief Happiness Officer, en charge du bonheur au sein de l’entreprise !... Est-ce uniquement un phénomène de mode ? Un réel changement d’état d’esprit ? Va-t-on passer du client roi au collaborateur roi ?



Est-ce la fin du salariat ? Comment faire le tri dans la nébuleuse du numérique au travail pour esquisser ce qui pourrait être le monde du travail de demain ? Autant de questions auxquelles se propose de répondre le service stratégie et marketing d’ADP France.



