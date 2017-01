Samoëns en musique

Avec des événements musicaux tout l’été, Samoëns, à seulement 1h de Genève et 2h de Lyon, s’apprête à accueillir le Festival les Pépites pour sa 10ème édition et l’Académie d’Opéra Europa Musa pour sa 7ème édition.

Le Festival les Pépites – Juillet/Août

Le Festival les Pépites accueillera 7 artistes allant du Rock à la Soul, en passant par la Pop et le Reggae. Dans un cadre estival en montagne, cet événement gratuit qui privilégie la proximité entre les artistes et le public vous invite à des rencontres insolites.



► www.festival-lespepites.com/v2/



Mardi 12 Juillet : Tibz - Place du Gros Tilleul

Mardi 19 Juillet : Seraphin - Pied de la ville

Jeudi 28 juillet : Radio Elvis - Place du Gros Tilleul

Jeudi 04 août : Nina Attal - Pied de la ville

Jeudi 11 août : Bernhoft - Place du Gros Tilleul

Jeudi 18 août : The Animen- Pied de la ville

Jeudi 25 août : Yellam / Williams Brutus - Bois aux Dames

L’Académie d’opéra d’été Europa Musa – du 15 au 31 juillet

Venez écouter les musiques du monde et le monde du Jazz ainsi que les Indes Galantes de J.-Ph. Rameau. Durant 15 jours, l’Opéra–Studio de Genève réunit à Samoëns plus de 200 artistes venus de toute l’Europe pour une rencontre pluridisciplinaire sur les thèmes musiques du monde et du jazz. Ces pièces seront dirigées par Jean-Marie Curti, fondateur de l’Opéra-Studio de Genève et directeur artistique de l’Europa Musa. Dans un cadre exceptionnel, au sein des églises, des monuments et des sites naturels de Samoëns :



Dimanche 17 juillet à 19h30 : Repas en musique et concours de costumes (entrées payantes)

Les 28, 29, 30 et 31 juillet : les Indes Galantes



Le programme de l’événement ► ici



Situé au coeur des Alpes, le village de Samoëns offre également de nombreuses activités : randonnée, VTT, via-ferrata, canyoning, et autres activités pour agrémenter votre séjour.