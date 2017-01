Les jardins de la Côte d’Azur, un patrimoine exceptionnel

Terrain de jeu de l’aristocratie au XIXe siècle, les hivernants passionnés de botanique ont eu tout loisir d’acclimater de nombreuses espèces rapportées de leurs voyages et ainsi créer des jardins extraordinaires. Jardins botaniques, d’acclimatation, conservatoires de plantes à parfum, jardins d’agréments, qu’ils soient installés sur le littoral ou en montagne, sont labellisés pour certains « Jardins Remarquables ».

Le Festival des Jardins, un nouvel événement azuréen

Photo © Moirenc

Une thématique au service de la découverte touristique de la Côte d’Azur. Cet événement donne l’occasion de mettre à l’honneur, tout au long de l’année, la soixantaine de jardins ouverts au public, autour d’itinéraires et de séjours touristiques pour s’immerger pleinement dans ces sites remarquables ; mais également aller à la rencontre des producteurs et horticulteurs de fleurs à parfum qui oeuvrent, pour nombre d’entre eux, à la candidature au patrimoine mondial de l’humanité des « Savoir-faire des plantes à parfum » en Pays de Grasse, sans oublier les déclinaisons à travers la gastronomie ainsi que les festivités qui ponctuent le calendrier azuréen de janvier à décembre.



« Nous espérons faire découvrir ce formidable patrimoine naturel à plus de 400 000 visiteurs à l’occasion de cet événement ambitieux. L’objectif touristique est de dépasser, en 2017, le cap du million d’entrées payantes dans les jardins de la Côte d’Azur », a déclaré David Lisnard, Maire de Cannes, Président du CRT Côte d’Azur.



Ainsi, cinq communes et une province italienne feront l’objet de nouveaux aménagements et équipements sur 2016 et 2017 : les jardins de la Villa Rothschild à Cannes, Maria Séréna à Menton, le jardin des plantes à Grasse, la Villa Ormond à Sanremo, Costarainera avec le Parc Novaro, enfin, la Villa Grock dans la Province d’Impéria.



► www.cotedazur-sejours.com

► www.cotedazur-tourisme.com ou www.departement06.fr