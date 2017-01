Le Tour de Guadeloupe à la voile fête ses 15 ans

Le TGVT est l’un des événements sportifs majeurs de l’archipel. Il se distingue par son caractère patrimonial et écologique et se pratique sur un « canot ancestral » de style santois (îles des Saintes) de fabrication artisanale ayant la particularité d’avoir 2 voiles, pouvant atteindre jusqu’à 12 noeuds et dont l’origine est liée à l’histoire des îles de Guadeloupe. Très toilé et profilé, le canot saintois est fabriqué à partir de bois issu de la forêt tropicale de Guadeloupe.



Lancée en 2002, la 1ère édition comptait 7 canots. Aujourd’hui la manifestation prend de l’envergure et mobilise environs 22 500 personnes : amateurs de voile, population et visiteurs à travers un parcours composé d’un prologue et de huit étapes autour de l’archipel. A chaque arrivée, un village d’animation accueille les 30 équipages et les visiteurs dans une ambiance très festive.

Programme du TGVT :

- Samedi 09 juillet : Prologue (Petit-Canal, Grande-Terre)

- Dimanche 10 juillet : Petit-Canal, Grande-Terre >> Sainte-Rose, Basse-Terre

- Lundi 11 juillet : Sainte-Rose, Basse-Terre >> Deshaies, Basse-Terre

- Transbordement de Deshaies à Vieux-Habitants, Basse-Terre

- Mardi 12 juillet : Vieux-Habitants, Basse-Terre >> Terre-de-Bas, Les Saintes

- Mercredi 13 juillet : Terre-de-Bas, Les Saintes >> Terre-de-Haut, Les Saintes

- Jeudi 14 juillet : Terre-de-Haut, Les Saintes >> Capesterre Belle-Eau, Basse-Terre

- Vendredi 15 juillet : Capesterre Belle-Eau >> Pointe-à-Pitre, Grande-Terre

- Samedi 16 juillet : Pointe-à-Pitre, Grande-Terre >> Sainte-Anne, Grande-Terre

- Dimanche 17 juillet : Sainte-Anne >> Saint-François, Grande-Terre



► tgvt.fr