Nantes dans le Global Destination Sustainability Index

Seul organisme de veille dédié à la filière mondiale de l’événementiel durable, l’Index GDS 1 vise à inciter les territoires, convention bureaux, organisateurs d’événements et autres acteurs de la filière événementielle à reconnaître et adopter les pratiques durables mises en place dans leur ville et dans la filière événementielle en général.

© Franck Tomps / LVAN

Le travail de fond mené par le Convention Bureau Nantes, en 2016, pour l’instruction du dossier de candidature, récompensé par l’obtention du référencement de la destination, a fait du développement durable le fil conducteur de l’activité 2016 du convention bureau. Le topic « Green Events » a ainsi été choisi comme thématique annuelle d’animation du Club MICE2 de la destination. D’autres actions ont suivi comme la formation des adhérents de ce club orientée « Vers une destination MICE responsable » ou encore la rédaction d’une charte d’accueil des grands événements recensant les engagements écocitoyens pris par les acteurs de la filière. Enfin, point d’orgue de ces mesures, le Convention Bureau Nantes s’est engagé dans un process qualité en vue d’une certification de l’ensemble de ses activités dès janvier 2017. (+30%).

La Cité, ISO 9001, et Exponantes ISO 14001

La certification des acteurs majeurs d’une destination événementielle, notamment de ses grands équipements, est en effet un critère d’éligibilité majeur pour l’index GDS. A Nantes, La Cité, le Centre des Congrès de Nantes est certifiée ISO 9001, Charte Qualité & Développement Durable de France Congrès, et AIPC Quality Standards niveau « Or ». Exponantes Le Parc est quant à lui le 1er centre d’exposition européen ayant obtenu la certification ISO 14001.



Ces sites responsables, au même titre que l’engagement de l’ensemble des acteurs de la filière événementielle du territoire, ont favorisé l’accueil de manifestations vertes telles qu’Ecocity (2013), sommet mondial de la ville durable, Vélocity (2015), congrès visant à démocratiser la pratique du vélo comme mode de transport, et aujourd’hui Climate Chance, rendez-vous de l’ensemble des acteurs non-étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique.



L’ensemble de ces actions et succès collectifs ont contribué à faire de la dynamique environnementale un marqueur inéluctable de l’identité du territoire et inscrivent aujourd’hui Nantes au rang des destinations événementielles durables.



1 GDS Index : Index des destinations mondiales durables

2 Animé par le Convention Bureau de Nantes, le Club MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) vise à fédérer les acteurs de l’événementiel professionnel et sportif : hôteliers, traiteurs, offices de tourisme, agences événementielles, lieux privatisables, grands équipements, prestataires de services, régisseurs, etc. Lancé en mars 2016, il rassemble à ce jour plus de 70 adhérents.