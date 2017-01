Las Vegas, destination affaires n°1 aux Etats-Unis

Pour la 22ème année consécutive en 2015, Las Vegas a conservé sa place de destination n°1 pour le tourisme d’affaires aux Etats-Unis, selon la liste dévoilée par le Trade Show News Network’s (TSNN) dans son classement « 2015 TSNN Top 205 Trade Shows in the United States » (devant Orlando, Chicago et New York).

Las Vegas a accueilli 54 des 250 plus grands salons organisés aux Etats-Unis l’année dernière. Le Consumer Electronic Show (CES), organisé chaque année à Las Vegas en janvier (5 au 8 janvier 2017) fait partie des salons phares, avec plus de 200 000 m² d’espaces d’expositions dédiés dans plusieurs lieux de la ville, 3 600 exposants et 170 000 visiteurs lors des dernières éditions.

De nouveaux développements

Las Vegas ne cesse de se réinventer pour séduire et conserver sa première place. Des investissements à hauteur de plus de 9 milliards de dollars sont actuellement en cours, parmi les lesquels : une salle de 5 000 places au Monte Carlo Resort and Casino (en cours de changement de marque pour devenir le Park Las Vegas), le Wynn Paradise Park, l’ouverture des hôtels Lucky Dragon Hotel-Casino, Resorts World Las Vegas et Alon, la rénovation de la Julius Tower au Caesars Palace, etc. Sans oublier le projet d’extension et de rénovation de Las Vegas Convention Center : Las Vegas Convention Center District, actuellement mené par Las Vegas Convention and Visitors Authority. En juillet 2016, 350 000 visiteurs se sont rendus à Las Vegas pour assister à un événement professionnel ou une convention, ce qui représente une évolution de +16.5 % vs. 2015.

La France, un marché clé pour Las Vegas

Las Vegas fait partie des destinations préférées des Français aux Etats-Unis. Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) a annoncé son grand retour sur le marché hexagonal, avec la mise en place d’une représentation complète depuis le 1er juillet 2016. C’est l’Agence TQC, membre du GroupExpression, en charge des relations publiques pour LVCVA depuis 2014, qui assure cette représentation. Avec ce retour en force, LVCVA confirme son intérêt pour le marché, en constante hausse à Las Vegas (+45 % en 6 ans).