Admirer les joyaux de la place Vendôme, s'imprégner de l'ambiance souk du marché des Enfants Rouges, se lover dans les arènes de Lutèce, manger un burger devant Molière, danser sur un toit à ciel ouvert sur le quai d’Austerlitz...



Grâce à Judith Ritchie, adoptez la « frenchie attitude » : voguez de terrasses confidentielles en bouis-bouis atypiques, de spas souterrains en rotondes sublimes. Au détour d'un passage couvert, laissez-vous tenter par les suggestions irrésistibles d'un néo-bistrot ou séduire par les trouvailles d'un concept-store dénicheur de tendances. La plus jolie balade, la meilleure galette, la friperie la plus originale, l'hôtel le plus glamour : Judith les a repérés pour vous !

Laissez-vous guider et surprendre

Avec « 300 raisons d'aimer Paris » (Les Editions de l’Homme), profitez d’adresses pour sortir, visiter, manger, dormir, découvrir et faire du shopping. Des lieux qui mettent en valeur les traditions du savoir-vivre parisien et qui témoignent aussi des influences multiculturelles de la Ville Lumière. Qu'est-ce qui fait courir les Parisiens ? La rareté, l'éphémère, le nombre de places limité, et, surtout, être parmi ceux qui savent. Ou qui prétendent savoir !… Avec ce nouveau guide au format pratique, vous pourrez explorer des mouvances inconnues et plongez dans le tourbillon d’une capitale qui recèle encore de nombreuses petites merveilles et quelques grands secrets.