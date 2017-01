PanoramaKnife : Les couteaux qui font voyager !

Couteau pliant personnalisable Couteau universel Couteau universel cadeau Couteau à fromage Couteaux personnalisés Couteau pliant Couteau à pain

D epuis 2012, PanoramaKnife propose en effet une gamme élargie de produits explorant de nouveaux concepts design : couteaux à fromage, couteaux universels, couteaux pliants façon couteaux suisses, etc., et qui, en plus des particuliers, vient d’annoncer l'ouverture de son marché aux professionnels des métiers de bouche et/ou du tourisme.

Une idée unique au monde

Bien plus qu’un couteau, le concept PanoramaKnife offre le symbole d'un lieu, d'un paysage, d'une ville ou d'un panorama qui tient une place particulière dans votre esprit. L’idée est unique au monde. La lame aiguisée suit le contour des différentes vue panoramiques… Le couteau est de qualité, design, sobre et élégant. Il constitue ainsi un sympathique cadeau client.



Fabriqués de façon artisanale en Suisse et en Italie, ils bénéficient de 80 manipulations d’artisans couteliers et sont garantis 5 ans. Leur lame en acier inoxydable est affûtée et extrêmement tranchante tandis que leur manche est en palissandre. Grands restaurants, chaînes, grands groupes, petites entreprises ou collectivités locales, tout le monde peut demander la création d’un panorama qui lui est propre : la vue panoramique du siège social de son entreprise, la silhouette de sa ville préférée ou un profil des monuments historiques de sa région. De quoi offrir un cadeau unique en son genre, représentatif et marquant ; bref, un cadeau qui fait parler de lui et de l’entreprise qui l’offre !…

Une large gamme personnalisable

La création d’un panorama est possible avec tous les types de couteaux de la gamme PanoramaKnife : couteaux à pain, à fromage, universels ou de poche. Le choix est le prix (entre 69 et 99€) est évidemment adapté en fonction des commandes. En plus des couteaux, sont proposés des planches à découper, des blocs aimantés à couteaux ou des torchons. Ces derniers peuvent également recevoir les mêmes motifs que les couteaux. Ces produits complémentaires permettent de créer de véritables coffrets cadeaux : par exemple, un couteau universel avec une petite planche à découper… d’autant que tous les articles sont personnalisables : logos d’entreprise ou slogans peuvent être gravés sur l’acier ou sur le bois.



Natalie Farreró, dix ans directrice de publicité dans une agence en Suisse et actuelle responsable de la marque pour la France, s’est lancée dans l'aventure PanoramaKnife en 2015. Après être tombée sous le charme des premiers couteaux représentant un panorama suisse, elle décide d'en commander aussitôt quarante pour les offrir en cadeau à ses meilleurs clients.



Elle rachète alors le brevet pour la France et adapte le concept aux plus beaux panoramas de l'Hexagone. « J'ai toujours été très attirée par ce magnifique pays qu'est la France. J’en conserve énormément d'émotions et de souvenirs de mon enfance... La France est un pays riche de ses somptueux paysages et de ses trésors culturels », explique Natalie Farreró.



L'entreprise développe désormais de grandes ambitions et de nouveaux couteaux sont perpétuellement en cours de création. Avis donc aux amateurs de produits originaux !









► www.panoramaknife.fr