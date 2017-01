UNIMEV et MPI France Suisse dynamisent French ComInTech

Après deux premières éditions ayant réuni en moyenne 210 participants, MPI France Suisse (Meeting Professionals International) a décidé de s’associer à UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Événement) pour coproduire les futures éditions de French ComInTech, le rendez-vous des technologies et innovations de l’événementiel. ComInTech 2017 se tiendra les 17 et 18 mars 2017 aux Salons de L’Aveyron à Paris.

Au coeur de ce partenariat se trouve la volonté de réunir deux communautés de l’événement aux problématiques convergentes. D’un côté, les 120 professionnels du secteur Events et Meetings membres de MPI, et de l’autre, les 410 entreprises adhérentes d’UNIMEV.

Une coproduction associative évidente

Ce partenariat a vocation à ressembler les équipes de deux associations aux talents et ressources complémentaires au sein des comités de programmation et d’organisation.



L’objectif de French ComInTech est de proposer un rendez-vous où l’ensemble des membres de la chaîne de valeur de la filière peuvent échanger, créer, brainstormer et s’inspirer autour de l’innovation et des technologies dans l’événement. Donneurs d’ordre, agences, organisateurs, prestataires, prescripteurs, start-up... tous y ont leur place.



► www.mpifrance.org

► www.unimev.fr