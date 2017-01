Costa Rica : 100% de son électricité avec des énergies renouvelables !

MARDI 8 NOVEMBRE 2016

L’usage des énergies renouvelables au Costa Rica a une nouvelle fois marqué l’actualité et l’intérêt des touristes. Après des décennies d’efforts et de communication sur le développement durable et le respect de l’environnement, avec plus d’un quart de son territoire protégé, et abritant plus de 5% de la biodiversité mondiale, le Costa Rica s’est fixé l’objectif de produire de l’électricité uniquement avec des énergies renouvelables.