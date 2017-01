Les lauréats récompensés le 28 octobre

au Village Vendée Globe

Un total de 41 équipes ont fait preuve de créativité avec la réalisation de photographies sophistiquées, mais également d’un engagement fort sur les réseaux sociaux, générant pas moins de 4 985 votes sur Facebook.

Sur l'ensemble de la période de jeu, 50 027 visites ont été enregistrées sur la plateforme du concours dont l'objectif était de mettre en lumière l'offre tourisme d'affaires en Vendée.



Les 20 organisations gagnantes ont été récompensées par Wilfrid Montassier, Président de Vendée Expansion, lors de la Remise des Prix du jeu Vendée Affaires Challenge, le 28 octobre 2016, sur le Pavillon du Tourisme du Village Vendée Globe aux Sables d'Olonne.

Classement & lots associés

Les 20 gagnants de Vendée Affaires Challenge ont remporté des lots d'une valeur de 16 000 € pour 402 personnes au total :



1 - Office de Tourisme de Notre Dame de Monts (85)

remporte un Rallye d'aventure à vélo ou rosalie avec Show Time.

2 - Papin & Associés - Cholet (49)

remporte un séminaire d'une journée avec visite du vignoble Mourat et de ses chais suivi d'une dégustation.

3 - Zéphyr&Ko - Les Sables d'Olonne (85)

remporte 5 places sur un bateau pour assister au départ du Vendée Globe avec Vendée Tourisme.

4 - Jardins de Vendée - Aizenay (85)

remporte une conférence de Jeff Pellet et Afterwork Champagne au Centre de Congrès Les Atlantes.

5 - Willow Création - Boufféré (85)

remporte une journée canoë sous les étoiles et dîner au coeur du marais breton avec la Route du Sel.

6 - Atlantic Industrie - La Roche sur Yon (85)

remporte une journée canoë aventure et déjeuner barbecue au coeur du marais breton avec la Route du Sel.

7 - Maison des Communes de la Vendée - La Roche sur Yon (85)

remporte un séminaire gourmand avec déjeuner et détente au SPA à l'hôtel Le Rabelais***.

8 - Communauté de Commune Océan Marais de Monts - Saint Jean de Monts (85)

remporte une journée Work & Fun, séminaire et team building avec déjeuner à Saint Jean de Monts.

9 - SAS Goreau/Cave Vinochio - Montaigu (85)

remporte une journée séminaire avec déjeuner au Domaine de la Corbe.

10 - Comwell - Montaigu (85)

remporte une journée d'étude avec déjeuner à l'Hôtel Mercure**** La Roche sur Yon.

11 - Grand Prix Meule Bleue - Tiffauges (85)

remporte 3 Pack VIP pour une soirée au Spot avec Krescendo.

12 - Festival de Poupet - Saint Malo du Bois (85)

remporte un après-midi étude avec matériel à la Salorge.

13 - L'Ours en Plus - Les Rives de l'Yon (85)

remporte une journée d'étude avec pause-café et déjeuner à l'Hôtel Fleur de Sel*** sur l'Ile de Noirmoutier.

14 - Pacory Crêche - Les Herbiers (85)

remporte un séminaire avec pause-café au Puy du Fou®.

15 - SAS Armor Navigation - Perros-Guirec (22)

remporte 4 abonnements d'un an au magazine l'Événementiel.

16 - Gîtes de France Vendée - La Roche sur Yon (85)

remporte un déjeuner ou dîner spectacle au cabaret La Belle Entrée.

17 - Impulsion360 - La Haye Fouassière (44) remporte une demi journée séminaire avec privatisation du SPA (30min) à l'hôtel Arc en Ciel***.

18 - DB Schenker France - Montaigu (85)

remporte une demi journée séminaire avec privatisation du SPA (30min) à l'hôtel Arc en Ciel***.

19 - Getex - Challans (85)

remporte une sortie vélo entre « terre et mer » avec le Veloo de la forêt.

20 - Vendée Vallée - Saint Fulgent (85)

remporte une demi-journée séminaire avec pause-café à l'Hôtel Napoléon***.