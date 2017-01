Plan Up, nouvelle plateforme affinitaire

Le Plan Up Club vient de lancer une version française de son application mobile gratuite. Cette appli est faite pour des expériences lifestyle, notamment pour un public exigeant. Lancée en juillet 2016, la plate-forme de réservation Plan Up rassemble déjà plus de 33 700 établissements partenaires, dans 71 pays.

Accessible via une application mobile gratuite pour iOS et Android, l’app Plan Up permet de trouver et réserver des hôtels, restos, bars, night-clubs, événements et cafés, en fonction de critères affinitaires matchants avec vos goûts personnels, allergies, désirs et niveaux d’exigences.

Faites matcher vos désirs avec la réalité !

Personnalisez vos préférences et enregistrez-les pour les recherches automatiques ; définissez vos critères prioritaires pour les filtres temporaires (obligatoire, important et interdit) ; réservez en ligne votre table ou votre chambre ; découvrez des endroits qui matchent avec vos désirs où que vous soyez (géolocalisation ou recherche par destination) ; trouvez le meilleur itinéraire ; accédez à des tarifs préférentiels et cumulez des points… C’est la promesse faite par Plan Up !



Les résultats sont exprimés en pourcentages de compatibilité pour faciliter les décisions en temps de sorties et de choix de dernière minute. Avec un système de priorité pour chaque filtre (obligatoire, important et interdit), les utilisateurs sont assurés de trouver l’établissement qui répondra le mieux à leurs goûts et leurs envies. Aucune commission prélevée sur les réservations, mais un abonnement flexible mensuel.



