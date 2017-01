7ème édition de la Bourse AVI du Voyage Solidaire, c’est parti !

Organisée en partenariat avec culture-aventure, cette bourse récompense chaque année 3 projets de voyage solidaire d'une aide de 3 000 €, et offre leur assurance voyage aux lauréats !



Pour cette 7ème édition, les candidats ont jusqu'au 2 mai 2017 à minuit pour envoyer leur dossier complet par email.

Comment postuler à la bourse AVI 2017 ?

Pour être sélectionné, le projet doit avoir une dimension de "solidarité internationale" et impliquer un échange effectif entre ses participants et des populations de culture ou de pays différents. Cet échange peut être matériel, culturel, scientifique, spirituel, pédagogique ou social.



Pour qu'un projet soit recevable, son porteur doit :

• Être majeur et résider en France, en Belgique ou en Suisse.

• Effectuer un voyage de 2 à 11 mois à l'étranger dans le cadre du projet défendu.

• Assurer un retour d'expérience aux organisateurs de la Bourse AVI International.



Toutes les informations concernant la bourse AVI et la constitution des dossiers de candidature sont disponibles sur : Bourse AVI international



Nouveauté 2017 : les 3 lauréats seront invités à projeter leur compte-rendu en image lors de deux soirées du voyage solidaire organisées à Paris et en province.