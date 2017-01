L’Algarve : destination « soleil d’hiver »

Cette année, la région méridionale du Portugal met son offre culturelle en avant avec un programme d’événements dense.



Pour cette 7ème édition, les candidats ont jusqu'au 2 mai 2017 à minuit pour envoyer leur dossier complet par email.

365 Algarve, la culture en événements

« 365 Algarve » propose en effet des célébrations traditionnelles, des milliers de prestations musicales, théâtrales mais aussi des spectacles de danse, des expositions, etc. Parmi lesquels :



• Le Festival Fado & Vin à Faro alliant la musique traditionnelle à la dégustation de vins régionaux - prochaine édition le 30 novembre.

• Exposition au Centre Culturel de Lagos : « Dessins et peintures de Jorge Leal » du 28 janvier au 1er avril 2017

• Jazz dans les caves à vin : les 14 et 21 janvier 2017 à Alcantarilha et Silves avec Gobi Jazz Dogs et Prima Matéria Quarteto

• Mois de la musique en mars : concerts, Festival International de Piano de l’Algarve, Festival International de l’Orchestre de Guitares, Festival International de Musique de l’Algarve (FIMA)…

• Printemps littéraire à Ria Formosa en avril.



Retrouvez le programme complet 2016/2017 via le lien suivant :

► www.facebook.com/365.Algarve.EveryDayCounts

► www.visitportugal.com