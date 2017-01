Insolit'PRO, des jeux pour l’entreprise

Allier l’utile au ludique pour fédérer les équipes, créer une cohésion, faire passer des objectifs, révéler les potentiels individuels, motiver, etc., Insolit’PRO propose des jeux inédits et personnalisés sur tablette pour le fun mais surtout pour la performance des groupes corporates.

« Insolit'PRO n’a pas attendu Pokémon Go pour créer des jeux sur tablettes avec balises géolocalisées et réalité augmentée ! Pokémon Go a dévoilé au grand jour et au grand public le principe du jeu en réalité augmentée, et s’il n’est pas question de jouer à Pokémon Go au travail, notre expérience nous a permis de démontrer que les principes de ces jeux sont très intéressants dans le cadre de séminaires ou team buildings. En plus de susciter la curiosité et l’intérêt des participants, ces jeux rompent avec l’existant et permettent d’accompagner la mouvance des supports de travail vers la technologie et principalement l’introduction de tablettes dans le milieu professionnel », explique Valérie Keller, co-fondatrice d’Insolit’PRO.

Quels que soient les objectifs et attentes des entreprises, Insolit'PRO élabore ainsi des jeux sur tablette personnalisés, dans la ville du choix de l’entreprise, avec : une approche très intuitive et multigénérationnelle ; des scenarii sur-mesure ; des univers et mises en scène atypiques en lien avec la thématique, et une déclinaison graphique de l'événement sur tous les supports de communication dédiés.



