HT Consulting développe l’esprit collectif

D’après le dernier référentiel de l’absentéisme, 63% des sociétés ont constaté une hausse de l’absentéisme entre 2009 et 2015. Pourtant, la plupart d’entre elles ne savent pas comment réagir face à ce phénomène. Et lorsqu’elles le font, elles n’utilisent pas les bons outils.

Par exemple, 73% des DRH vont avoir recours aux visites médicales alors qu’il s’agit du moyen le moins efficace pour réduire l’absentéisme (seulement 19% obtiennent un résultat). Alors que ce taux grimpe à 29% si la société met en place un entretien de retour et à 32% avec la formation des managers.



Parce que la maladie n’est pas la seule cause de l’absentéisme ! Le stress, les tensions internes à l’entreprise, les difficultés à s’organiser, le manque de cohésion entre les équipes ; de multiples facteurs peuvent expliquer la baisse de motivation et le mal-être qui vont se traduire par des jours non travaillés très coûteux pour l’entreprise.

Redonner de la compétitivité aux entreprises

Pour éviter de s’enfermer dans une spirale négative, les dirigeants et les équipes ont besoin d’un regard extérieur et d’un accompagnement sur mesure. D’après une étude PWC de 2009, 86% des entreprises qui ont eu recours au coaching ont récupéré leur investissement en totalité et 28% ont même réalisé un rendement supérieur de 10 à 49 fois !

HT Consulting va encore plus loin en prenant un engagement de résultat. Depuis plus de 15 ans, Thierry Hocquerelle accompagne les dirigeants et/ou les salariés pour leur permettre de développer le meilleur d’eux-mêmes tout en gardant un esprit collectif.



Pour être plus performantes, les entreprises françaises ne doivent pas se contenter de travailler sur leurs marges ou sur l’optimisation de leurs outils de production. Elles doivent aussi capitaliser sur un facteur clé de compétitivité : l’humain. Au quotidien, ce sont les dirigeants et leurs équipes qui constituent le moteur de chaque société. L’absentéisme, le turn-over, la baisse de productivité, le manque de temps ne sont ainsi que les symptômes d’un problème beaucoup plus profond.



