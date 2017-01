Habeo, pour la clientèle d’affaires à Paris

Agence de location d’appartements meublés et équipés pour une clientèle d’affaires sur des séjours de courte à longue durée à Paris et dans les Hauts de Seine, Habeo, lancée en janvier 2016, propose aux entreprises françaises et internationales des biens allant du studio à l’appartement familial, en fonction des critères demandés par le salarié. Il n’a plus qu’à y poser ses valises !

Un service intégré sur mesure

Que ce soit pour un voyage d’affaires ou un séminaire, les salariés qui se retrouvent dans la ville lumière, le temps d’une semaine ou pour une année, doivent y être bien installés. C’est pourquoi, Habeo leur propose des appartements vérifiés, qui correspondent à leurs attentes.



L’agence a su s’entourer de partenaires de qualité, sélectionnés pour leur expertise et leur professionnalisme afin d’offrir un service complet adapté aux demandes des entreprises et de leurs collaborateurs.



Entreprise, comme propriétaire, sont accompagnés tout au long du processus de location : recherche de logement, rédaction des baux, gestion financière, transport et ménage. Ces services intégrés sont modulables et peuvent varier. D’autres services complémentaires peuvent être demandés auprès des partenaires de l’agence (pressing ou bien interventions d’urgence).