L’Écosse a ouvert ses bras à tous les Andrew d’Europe

Au début du mois de novembre, VisitScotland, l’office du tourisme d’Écosse, a envoyé une délégation d’ambassadeurs dans les rues de Paris, Berlin, Londres et Dublin à la recherche de personnes répondant au prénom de Andrew – ou André, Andréa, Andreas… Une fois trouvés, ces derniers ont eu la surprise d’être invités à venir passer un weekend en Écosse, plus précisément dans la célèbre ville universitaire de St Andrews, pour fêter la St Andrew — la fête nationale — et découvrir le fameux #ScotSpirit écossais.



Au total, VisitScotland a invité plus de 40 personnes pour cette St Andrew un peu particulière : 21 Andrew européens (plus une personne de leur choix) dont 6 rencontrés à Paris ont fait le voyage le weekend précédant le 30 novembre, date de la St Andrew.

Des festivités sportives et traditionnelles

Au programme de ces célébrations : des Highland Games spécialement organisés sur la plage des West Sands de St Andrews – connue pour avoir été le théâtre d’une scène de course mémorable dans le film « Les Chariots de Feu ». Les Andrew amateurs de golf ont pu réaliser leur rêve de jouer sur les parcours légendaires de la capitale mondiale de ce sport. D’autres se sont essayés au char à voile ou même à la cornemuse, juste avant de prendre part à une immense fête au coeur de la ville, tous portant le traditionnel kilt ! L’occasion parfaite pour tous les Andrew de découvrir leur premier « Ceilidh » ; un grand bal de danse traditionnelle ouvert à tous, symbole de la fête et du formidable accueil écossais.



Pour ces célébrations de la St Andrew, VisitScotland a créé une vidéo qui illustre en deux minutes le périple des Andrew, de leur pays d’origine aux rues animées de St Andrews ; là où ils ont pu faire l’expérience du véritable #ScotSpirit au milieu d’une fête qui réunit des milliers d’écossais.



► Voir la vidéo

► www.visitscotland.com