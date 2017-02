Los Angeles : 47,3 millions de visiteurs en 2016

Le Maire de Los Angeles, Eric Garcetti et Ernest Wooden Jr, Président de Los Angeles Tourism & Convention Board, ont annoncé que Los Angeles avait accueilli 47,3 millions de visiteurs en 2016, dépassant ainsi les prévisions à mi-année pour la sixième année consécutive. Le nouveau record est de 1,7 millions de visiteurs de plus que le total de 2015, soit une augmentation de 3,8% par rapport à l'année précédente. Les visites domestiques totales ont atteint 40,2 millions, soit une augmentation de 3,8% par rapport à 2015, et 7,1 millions de visiteurs internationaux en destination finale sur Los Angeles, soit une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente.

Le marché français poursuit son développement

Le taux moyen d'occupation du comté de Los Angeles en 2016 a atteint 81,3%, dépassant ainsi les 80% pour la première fois de son histoire. Un record de 29,2 millions de nuitées ont été vendues.

En 2016, Los Angeles est également devenue la première destination urbaine des Etats-Unis à accueillir plus d'1 million de visiteurs en provenance de Chine, le deuxième marché international de la destination derrière le Mexique. La Chine, à elle seule, a représenté 75% de la croissance internationale globale de la destination en raison de la croissance annuelle de près de 22% du marché, soit la 7e année consécutive avec au moins 20% de croissance pour ce marché. L.A. Tourism continuera d'investir sur ce marché avec des plans pour étendre son empreinte : Chengdu deviendra le 4e bureau chinois pour L.A. Tourism lors de son ouverture fin juin 2017, rejoignant ainsi Pékin, Shanghai et Guangzhou. L'Inde est le deuxième marché international ayant la progression la plus rapide sur Los Angeles, soit une augmentation de 10,2%.



Quant au marché français, il poursuit son développement. Avec 289 000 visiteurs en 2016 représentant une augmentation de 2,2% par rapport à 2015, la France se positionne sur la 6e marche du podium pour les visiteurs internationaux (hors Canada et Mexique) et 2e pour l'Europe (derrière la Grande-Bretagne).



« Le tourisme est en plein essor à Los Angeles et il contribue à faire avancer l'économie de toute notre ville », a déclaré le Maire de Los Angeles Eric Garcetti. « Mon objectif est d'accueillir 50 millions de touristes dans notre ville d'ici 2020, et les nouvelles attractions comme le Lucas Museum of Narrative Art attireront des visiteurs du monde entier ».



► fr.discoverLosAngeles.com



A noter que Los Angeles Tourism & Convention Board est représenté en France par mN'Organisation.