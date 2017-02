Le Lesotho avec Échappée Australe

Amandine Deslangles et Clément Pilchen, les fondateurs de l’agence en ligne Échappée Australe, ont visité l’Afrique Australe à pied, en autostop, en voiture, en bus, en taxi, en transports locaux et artisanaux ainsi qu’à VTT, c’est vous dire s’ils connaissent un peu ce petit pays constitué de l’ensemble des territoires situés au sud de la forêt équatoriale africaine, enclavé entre Bloemfontein et Durban en Afrique du Sud.

L’équipe a ainsi exploré et testé chacun des lieux qu’elle propose, privilégiant les lieux beaux, insolites et originaux, loin des circuits touristiques. C’est cette véritable connaissance du terrain qui permet à Échappée Australe, association de tourisme à but non lucratif basée à La Réunion, de proposer à ses clients une expérience hors du commun, en travaillant notamment directement avec les prestataires rencontrés sur le terrain.



« Cette première année a été bien au-dessus de nos objectifs. Les destinations phares ont été l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. La moitié de nos voyageurs sont réunionnais et nous voulions aussi leur proposer des voyages spécifiques tels que des séjours au ski. Le Lesotho et ses richesses nous est alors apparu comme une destination idéale », déclarent-ils.

Des voyages éthiques, économiques et humains

Après un premier séjour de deux mois en 2010, d’abord volontaires dans une école primaire d’un quartier défavorisé de la ville du Cap, ils décident de parcourir le pays en bus et tombent amoureux de l’Afrique du Sud. A leur retour, ils constatent que les voyages proposés en Afrique du Sud par les agences françaises sont standardisés, automatisés. Bien loin de la réalité et des richesses humaines et culturelles que propose le pays.

« Nous nous sommes rendus compte que les Réunionnais n’avaient pas l’occasion d’aller skier : rien sur l’île et une petite semaine au ski en métropole est un luxe que très peu peuvent s’offrir. Peu de personnes le savent mais il existe de belles stations de ski en Afrique du Sud et notamment au Lesotho. Son altitude minimum est de 1 400 mètres et il se trouve à seulement 4h de vol de La Réunion. C’est le seul pays du monde a être situé aussi haut en altitude sur l’ensemble de son territoire », souligne Clément Pilchen.



Partir faire du ski et du snowboard en Afrique Australe est désormais possible. Séjour au ski, à la découverte des terres du Lesotho ou séjour combiné, tout est envisageable. Les voyages au Lesotho peuvent très bien s’intégrer à un combiné Afrique du Sud-Lesotho, ce qui permet de partir en safari, à la plage ou de découvrir les sites historiques d’Afrique du Sud au cours d’un seul et même voyage. Pour les voyageurs en quête d’originalité et d’authenticité, comme pour toutes ses destinations, Échappée Australe est en mesure de personnaliser tous vos voyages, pour faire de ces derniers, un enrichissement personnel !

► Site internet : www.echappee-australe.com